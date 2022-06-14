ملف عـــــــدالة
ضمير ابنة ينقذ والدها من عقوبة مشددة
شهدت محاكم مكناس، خلال السنوات الأخيرة، عدة قضايا تتعلق بالتحرش والاعتداء الجنسي على الأطفال والنساء، إذ غالبا ما يتشبث الأظناء بعدم اقترافهم التهم الموجهة إليهم، مؤكدين أن قضيتهم “كيدية ومفبركة”، معللين أقوالهم بقرائن تثبت أن متابعتهم مبنية على عداوة سابقة، إلا أن هيأة الحكم لا تأخذ في غالب الحالات بذلك،أكمل القراءة »
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