الرياضة
خاليلوزيتش: التحضير معقد في نهاية الموسم
قال إن كورونا والإصابات أثرت على أداء اللاعبين ووست هام يرغم أكرد على مغادرة معسكر الأسود قال وحيد خاليلوزيتش، الناخب الوطني، إن الاستعدادات مع نهاية الموسم غالبا ما تكون معقدة، في إشارة منه إلى عدم ظهور المنتخب الوطني بالمستوى المطلوب في مباراتي أمريكا الإعدادية وجنوب إفريقيا، لحساب الجولة الأولى منأكمل القراءة »
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