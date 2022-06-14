خاص
منصوري: غياب الكتاب الفني متعمد
رفض تخصيص رواق لإصدارات فنية ونقدية في مجال الفن التشكيلي منعت إصدارات مجموعة من الفنانين التشكيليين من العرض خلال فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط في نسخته السابعة والعشرين، إذ لم يسمح بتخصيص رواق خاص بها بعد عدة مراسلات لوزارة الشباب والثقافة والتواصل. وأثير موضوع غياب الكتاب الفني في مجالأكمل القراءة »
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