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البعد التجاري الطاغي
>> باعتبارك كاتبة وروائية ماذا يمثل لك تنظيم معرض للكتاب؟ > ما هي أسباب عزوف المغاربة عن القراءة؟ > وقعت خلال فعاليات المعرض رواية “عمر الغريب”، فما الموضوع الذي اخترت الاشتغال عليه؟ < روايتي "عمر الغريب" الصادرة في مارس الماضي عن دار للنشر مغربية لبنانية، وتعد من أهم دور النشرأكمل القراءة »
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