fbpx
خاص

البعد التجاري الطاغي

منذ 8 دقائق
* سلمى مختار أمانة الله (خاص)
>> باعتبارك كاتبة وروائية ماذا يمثل لك تنظيم معرض للكتاب؟ > ما هي أسباب عزوف المغاربة عن القراءة؟ > وقعت خلال فعاليات المعرض رواية “عمر الغريب”، فما الموضوع الذي اخترت الاشتغال عليه؟ < روايتي "عمر الغريب" الصادرة في مارس الماضي عن دار للنشر مغربية لبنانية، وتعد من أهم دور النشرأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 8 دقائق


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة