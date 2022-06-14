الأولى
44 في المائة ضد تغيير نظام الإرث
بحث ميداني شمل الوسطين القروي والحضري أظهر مواقف متناقضة كشف البحث الميداني المنجز لفائدة جمعية النساء المغربيات للبحث والتنمية، حول نظام الإرث بالمغرب، عن موقفين متناقضين، الأول يؤكد أن 36 في المائة من العينة المبحوثة المشكلة من 1200 شخص بالوسطين القروي والحضري، مع تغيير نظام الإرث بالمغرب لفائدة النساء اللواتيأكمل القراءة »
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