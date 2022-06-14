الأولى
أزمة الاستقلال تعجل بتعديل حكومي
استقلاليون يشهرون ورقة “الريع” في وجه ولد الرشيد يتوقع أكثر من مهتم بالمطبخ الحكومي أن الأزمة التنظيمية، التي يرتفع منسوبها، يوما بعد آخر، داخل حزب الاستقلال، ستعجل بحدوث تعديل حكومي، ومغادرة أسماء استقلالية البيت الحكومي، وحلول أخرى محلها، أو خروج الحزب برمته إلى المعارضة، وتعويضه بشقيقه في الكتلة، الاتحاد الاشتراكي.أكمل القراءة »
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