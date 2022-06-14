مجتمع
ازدهار فلاحي بمياه الواد الحار!
غض الطرف عن تحويل أراض قاحلة إلى ضيعات ضخمة لإنتاج الخضروات والثمار علمت “الصباح” من مصادر مطلعة، تحول أراض قاحلة بعدد من الجماعات الترابية التابعة لمراكش، إلى ضيعات فلاحية ضخمة، بسبب استعمال مياه الصرف الصحي، غير المعالجة، المثقلة بالباكتيريا والمكروبات والمعادن الثقيلة، الأمر الذي ساهم في بروز امبراطورية فلاحية فيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا