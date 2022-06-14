مجتمع
“علال الفاسي” يجمع الاستقلاليين
التأم أقطاب حزب الاستقلال تلبية لنداء ذكرى الزعيم المؤسس، إذ حرصت الجهات الترابية على الحضور في الحفل الختامي للنسخة الأولى من دوري “علال الفاسي” لكرة القدم المصغرة بمشاركة شيبة ماء العينين رئيس المجلس الوطني للحزب، وأعضاء من المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين، إلى جانب الدكتور عبد الواحد الفاسي، نجل الزعيم الراحل. وذكر شيبةأكمل القراءة »
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