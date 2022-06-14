مجتمع
“الهنديـة” الجديـدة فـي ضيافـة دكالـة
وزير الفلاحة يطلع على نتائج زرع أصناف من الصبار مقاوم للحشرة القرمزية أعطى محمد صديقي، وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات، زوال السبت الماضي، من الجديدة، انطلاقة زراعة أصناف جديدة من الصبار مقاومة للحشرة القرمزية، إذ قام بزرع شتلة منها بأرض فلاحية بخميس متوح بمنطقة أولاد افرج. وبدا الوزير مزهواأكمل القراءة »
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