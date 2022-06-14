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الصباح الفني

أبو آمنة بالمغرب

منذ 10 دقائق
ضربت الفنانة الفلسطينية دلال أبو أمنة، موعدا مع جمهورها بالمغرب، إذ من المنتظر أن تطل عليه من خلال حفل فني. وسينظم الحفل بمسرح محمد الخامس بالرباط 23 يوليوز المقبل، بمشاركة اوركسترا الشرقاوي، علما أنها سبق أن أحيت سهرات أخرى بالمغرب. وتعرف أبو آمنة، بتقديمها للفن الإنساني الملتزم وتعمل على تطويرأكمل القراءة »


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منذ 10 دقائق


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