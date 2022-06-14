الصباح الفني
“السينما للجميع” بسيدي قاسم
الدورة 22 لمهرجان الفيلم القصير تحتفي بالتجارب الشابة تحتضن سيدي قاسم في المرحلة بين 23 إلى 26 يونيو الجاري، فعاليات الدورة 22 لمهرجان سيدي قاسم للفيلم القصير، الذي اختار له المنظمون شعار “السينما للجميع”. واختار المنظمون تخصيص محاور خاصة بالسينما والتصوير الفوتوغرافي ضمن فقرة “تجارب مغربية”، فضلا عن مسابقة الفيلمأكمل القراءة »
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