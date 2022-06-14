ربورتاج
فوضى المدارس الخاصة… كابوس السائقين
إصرار آباء التلاميذ على ركن سياراتهم في وضعيات مخالفة يتسبب في اختناق المرور وضغط نفسي تتعدد أسباب حوادث السير، لكن السبب الرئيسي فيها يكون في الغالب عدم احترام القانون، وبعض السلوكات الأنانية أو التي ترتكب عن جهل، مثل سلوكات عدد من آباء وأولياء التلاميذ أمام المدارس والمؤسسات الخاصة، الذين يحرصونأكمل القراءة »
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