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الصباح السياسي

المحاكـم الماليـة… فزاعـة الصغـار

منذ 6 دقائق
الانتقائية ومحاباة الكبار وإعمال التمييز في الملفات يجهض المخطط الوطني لمحاربة الفساد يواجه المجلس الأعلى للحسابات والمحاكم المالية سؤال الجدوى والأثر الملموس، بعدما تحولت هذه المؤسسة الدستورية إلى عبء على مالية الدولة، بدل أن تكون مصدرا لتحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين دون تمييز، أو تحيز. فحين نقرأ بأن شباكأكمل القراءة »


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