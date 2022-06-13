fbpx
حوادث

سائق “طاكسي” متهم بالنصب

منذ دقيقتين
تابعت النيابة العامة بابتدائية تازة، سائق سيارة أجرة صغيرة بتهمة النصب لاحتياله على بعض زبنائه، بإيهامهم أثناء نقلهم لوجهاتهم، بتوصله بمكالمة هاتفية بوفاة امرأة فقيرة تعيش لوحدها ومطالبتهم بدعمه للقيام بعملية الدفن والجنازة، حيلة انطلت على بعضهم قبل انتشار خبره في صفحات التواصل الاجتماعي. ورصدت مصالح الأمن تدوينات يؤكد أصحابهاأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة