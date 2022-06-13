حوادث
سائق “طاكسي” متهم بالنصب
تابعت النيابة العامة بابتدائية تازة، سائق سيارة أجرة صغيرة بتهمة النصب لاحتياله على بعض زبنائه، بإيهامهم أثناء نقلهم لوجهاتهم، بتوصله بمكالمة هاتفية بوفاة امرأة فقيرة تعيش لوحدها ومطالبتهم بدعمه للقيام بعملية الدفن والجنازة، حيلة انطلت على بعضهم قبل انتشار خبره في صفحات التواصل الاجتماعي. ورصدت مصالح الأمن تدوينات يؤكد أصحابهاأكمل القراءة »
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