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الصباح السياسي

تحول في منظومة المراقبة

منذ 3 دقائق
بلعسال أبرز التطور الحاصل في المحاكم المالية بأهداف واضحة ووسائل وآليات فعالة سجل شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي التطور الحاصل في منظومة المراقبة المالية، خاصة في ما يتعلق بوضوح أهداف المجلس الأعلى للحسابات وفعالية وسائل وآليات اشتغل قضاته. وأبرز القيادي في الاتحاد الدستوري أن المحاكم المالية أصبحت تتوفرأكمل القراءة »


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