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الصباح السياسي

اللعب مع الكبار

منذ 31 ثانية
صعوبة محاسبة الوزراء و مديري المقاولات العمومية تصعب محاسبة الوزراء، وكبار المسؤولين في المقاولات العمومية وشبه العمومية، بينهم من يدبر صناديق سوداء بها ملايير، بسبب تجميد عمل لجنة المراقبة المالية بمجلس النواب التي لم تستدع أي وزير لمناقشة صناديقه المالية التي قد لا يعرف عنها شيئا رغم أنه قد يكونأكمل القراءة »


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منذ 31 ثانية


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