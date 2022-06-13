fbpx
حوادث

هتك عرض تلميذات بالجديدة

منذ 3 دقائق
ستيني يملك عربة لبيع الحلويات أحاطها بخيمة عشوائية لممارسة شذوذه باشرت عناصر الدرك الملكي بحد أولاد فرج بالجديدة، أول أمس (السبت)، تعميق البحث مع ستيني، غير متزوج، يملك عربة لبيع الحلويات أمام مدرسة، بتهمة عرض تلميذات، إحداهن تبلغ من العمر ثماني سنوات. وأفادت مصادر «الصباح» أن الموقوف، انتابته صدمة كبيرة،أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة