حوادث
هتك عرض تلميذات بالجديدة
ستيني يملك عربة لبيع الحلويات أحاطها بخيمة عشوائية لممارسة شذوذه باشرت عناصر الدرك الملكي بحد أولاد فرج بالجديدة، أول أمس (السبت)، تعميق البحث مع ستيني، غير متزوج، يملك عربة لبيع الحلويات أمام مدرسة، بتهمة عرض تلميذات، إحداهن تبلغ من العمر ثماني سنوات. وأفادت مصادر «الصباح» أن الموقوف، انتابته صدمة كبيرة،أكمل القراءة »
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