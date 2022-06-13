fbpx
حوادث

إحباط تهريب مخدرات بالكركرات

منذ 4 دقائق
ضبطت مخبأة في منتوجات غذائية على متن شاحنة للنقل الدولي وأبحاث لكشف باقي المتورطين أحبط تنسيق بين عناصر الأمن الوطني والجمارك والدرك الملكي بمعبر الكركرات جنوب الداخلة، أول أمس (السبت)، تهريب أزيد من طنين من المخدرات، واعتقال عنصر يشتبه في انتمائه لشبكة دولية للاتجار الدولي في المخدرات. وحسب مصادر «الصباح»،أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة