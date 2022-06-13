حوادث
إحباط تهريب مخدرات بالكركرات
ضبطت مخبأة في منتوجات غذائية على متن شاحنة للنقل الدولي وأبحاث لكشف باقي المتورطين أحبط تنسيق بين عناصر الأمن الوطني والجمارك والدرك الملكي بمعبر الكركرات جنوب الداخلة، أول أمس (السبت)، تهريب أزيد من طنين من المخدرات، واعتقال عنصر يشتبه في انتمائه لشبكة دولية للاتجار الدولي في المخدرات. وحسب مصادر «الصباح»،أكمل القراءة »
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