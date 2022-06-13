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الصباح الفني

براني: أعشق الريف

منذ 7 دقائق
تقاسمت الفنانة كوثر براني مع متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو من زيارتها لمنطقة الريف، التي تتحدر منها، مؤكدة أنها تعتز بها كثيرا وتعشقها. وقالت براني في تعليقها على الصور “خلال سفري الأخير للريف الحبيب الناظور والحسيمة”، مضيفة “كثير من الحب لكم أيها المتابعون ولكل سكانأكمل القراءة »


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منذ 7 دقائق


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