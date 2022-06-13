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الرياضة

“كان” الأولمبيين بالمغرب

منذ 4 دقائق
ينتظر أن تعلن الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف» رسميا عن احتضان المغرب لنهائيات كأس أمم إفريقيا أقل من 23 سنة، المؤهلة إلى الألعاب الأولمبية بفرنسا 2024. وكشفت مصادر مسؤولة، أن المغرب البلد الوحيد، الذي تقدم بطلب تنظيم هذه البطولة، ما يعني فوزه بشرف تنظيمها، في انتظار الإعلان عن ذلك رسمياأكمل القراءة »


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