الصباح الفني
محمد علي في “مرحبا 2022”
أشرف رشيد محمد علي، على تلحين أغنية جديدة طرحها الفنان حفيظ الدوزي، لمناسبة انطلاق عملية مرحبا 2022. وصورت الأغنية، التي كتب كلماتها قادر الدوزي، على طريقة فيديو، وهو العمل الذي يحتفي بمغاربة الخارج وبعودتهم إلى بلدهم المغرب. وقال محمد علي في حديث مع “الصباح”، إنه جمع فيها بين التوزيع والتلحين،أكمل القراءة »
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