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الصباح الفني

محمد‭ ‬علي‭ ‬في‭ “‬مرحبا‭ ‬2022‭”‬

منذ 6 دقائق
رشيد‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ (‬خاص‭)‬
أشرف‭ ‬رشيد‭ ‬محمد‭ ‬علي،‭ ‬على‭ ‬تلحين‭ ‬أغنية‭ ‬جديدة‭ ‬طرحها‭ ‬الفنان‭ ‬حفيظ‭ ‬الدوزي،‭ ‬لمناسبة‭ ‬انطلاق‭ ‬عملية‭ ‬مرحبا‭ ‬2022‭.‬ وصورت‭ ‬الأغنية،‭ ‬التي‭ ‬كتب‭ ‬كلماتها‭ ‬قادر‭ ‬الدوزي،‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬فيديو،‭ ‬وهو‭ ‬العمل‭ ‬الذي‭ ‬يحتفي‭ ‬بمغاربة‭ ‬الخارج‭ ‬وبعودتهم‭ ‬إلى‭ ‬بلدهم‭ ‬المغرب‭.‬ وقال‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬مع‭ “‬الصباح‭”‬،‭ ‬إنه‭ ‬جمع‭ ‬فيها‭ ‬بين‭ ‬التوزيع‭ ‬والتلحين،‭أكمل القراءة »


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