الرياضة
بلاتيني يهاجم “فيفا”
قال إن الهدف من محاكمته منعه من الرئاسة هاجم الفرنسي ميشيل بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوربي لكرة القدم “يويفا”، الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، الخميس الماضي، خلال مثوله أمام المحكمة الجنائية الفدرالية السويسرية في “بيلينزونا”، لاتهامات تتعلق بالاحتيال. ومثل بلاتيني عقب انتهاء السويسري جوزيف بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدمأكمل القراءة »
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