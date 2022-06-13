الرياضة
الزمامرة يفاوض ياجور لتمديد عقده
اللاعب قال إنه في عطلة وسيحسم مستقبله قريبا دخل مسؤولو نهضة الزمامرة في مفاوضات متقدمة مع اللاعب محسن ياجور، بهدف إقناعه بتمديد عقده لموسم إضافي. وكشف مصدر مسؤول أن اللاعب أبدى موافقة مبدئية على العرض الجديد الذي قدمه له مسيرو الفريق الدكالي، مضيفا أن لدى المسؤولين رغبة كبيرة في التجديدأكمل القراءة »
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