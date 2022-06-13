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الرياضة

مجموعة متوازنة لأسود القاعة بكأس العرب

منذ 3 دقائق
الدكيك: سنشارك من أجل الحفاظ على اللقب أوقعت قرعة بطولة كأس العرب المنتخب الوطني داخل القاعة في المجموعة الأولى، إلى جانب الكويت وموريتانيا والصومال. وتحتضن السعودية النسخة المقبلة لكأس العرب في الفترة الممتدة ما بين 20 و28 يونيو الجاري، وستعرف مشاركة 10 منتخبات. وضمت المجموعة الثانية مصر والجزائر والعراق، فيماأكمل القراءة »


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