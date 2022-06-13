fbpx
الرياضة

الوداد ضمن أفضل مائة ناد بالعالم

منذ 7 دقائق
احتل الرتبة الثانية إفريقيا بعد الأهلي و79 عالميا ارتقى الوداد الرياضي لكرة القدم إلى المركز 79 عالميا، بعد تتويجه بدوري أبطال إفريقيا، على حساب الأهلي المصري. وواصل الوداد مساره التصاعدي في الترتيب الدولي لأندية العالم، فبعدما كان في المراكز المركز 101، السنة الماضية، ارتقى، خلال السنة الحالية، إلى قائمة أفضلأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 7 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة