الرياضة
الوداد ضمن أفضل مائة ناد بالعالم
احتل الرتبة الثانية إفريقيا بعد الأهلي و79 عالميا ارتقى الوداد الرياضي لكرة القدم إلى المركز 79 عالميا، بعد تتويجه بدوري أبطال إفريقيا، على حساب الأهلي المصري. وواصل الوداد مساره التصاعدي في الترتيب الدولي لأندية العالم، فبعدما كان في المراكز المركز 101، السنة الماضية، ارتقى، خلال السنة الحالية، إلى قائمة أفضلأكمل القراءة »
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