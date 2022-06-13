الرياضة
البطولة تفرق تجمعات المنتخبات
تسبب استئناف مباريات البطولة الوطنية، بعد غد (الأربعاء)، في إنهاء تجمعات المنتخبات الوطنية، قبل موعدها المحدد، من أجل تمكين اللاعبين من العودة سريعا إلى أنديتهم. وعلمت “الصباح”، أن المنتخبين المحلي والأولمبي اضطرا إلى وقف تجمعيهما، أمس (الأحد)، بسبب استئناف البطولة الوطنية، بعد غد (الأربعاء)، وتحديد العصبة الوطنية الاحترافية لبرنامج الدورتينأكمل القراءة »
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