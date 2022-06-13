الصباح الفني
درابيل في “لي تشهاه خاطري”
اختارت الممثلة سكينة درابيل، الترويج لأحدث أعمالها الفنية، عبر صفحتها الرسمية على “إنستغرام”. وشاركت سكينة مع جمهورها ومتتبعيها صورة جمعتها بربيع القاطي ومريم الكرع، وأرفقتها بتعليق جاء فيها “قريبا الفيلم التلفزي الجديد “لي تشهاه خاطري” للمخرج المبدع إدريس صواب، وسيناريو مريم الإدريسي”. وأضافت في التدوينة ذاتها “فيلم خدمناه من قلبناأكمل القراءة »
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