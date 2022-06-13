الرياضة
المنتخب النسوي يكتسح الكونغو
اكتسح المنتخب الوطني النسوي نظيره من الكونغو برازافيل بسبعة أهداف لصفر، في المباراة الإعدادية التي جمعتهما، أول أمس (السبت)، بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، لحساب استعداداته لنهائيات كأس إفريقيا للأمم، التي يحتضنها المغرب، في الفترة بين 2 و23 يوليوز الجاري. وافتتح المنتخب الوطني المغربي النسوي التسجيل بعد مرور ستأكمل القراءة »
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