الرياضة
السريع يصرف مستحقات لاعبيه
قام مكتب سريع وادي زم بصرف مستحقات لاعبيه، قبل استئناف منافسات بطولة القسم الأول. وصرف سريع وادي زم ثلاث منح دفعة واحدة، تخص الفوز على أولمبيك آسفي، والرجاء الرياضي، لحساب الدورتين 20 و24، والتعادل أمام المغرب الفاسي، لحساب الدورة 21. وتوصل لاعبو سريع وادي زم، براتب ماي الماضي، ما يعنيأكمل القراءة »
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