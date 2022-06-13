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الرياضة

السريع يصرف مستحقات لاعبيه

منذ 4 دقائق
قام مكتب سريع وادي زم بصرف مستحقات لاعبيه، قبل استئناف منافسات بطولة القسم الأول. وصرف سريع وادي زم ثلاث منح دفعة واحدة، تخص الفوز على أولمبيك آسفي، والرجاء الرياضي، لحساب الدورتين 20 و24، والتعادل أمام المغرب الفاسي، لحساب الدورة 21. وتوصل لاعبو سريع وادي زم، براتب ماي الماضي، ما يعنيأكمل القراءة »


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