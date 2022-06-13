الرياضة
“روبوهات” حكاما للتسلل
قالت صحيفة “ذا صن” البريطانية، إن جياني إنفانتينو، رئيس “فيفا”، حريص على تقديم نظام “التسلل شبه الآلي”، في كأس العالم بقطر. وأُجريت تجارب على هذا النظام، الذي يستخدم 10 كاميرات لتتبع 29 نقطة جسدية لكل لاعب، في كأس العالم للأندية وكأس العرب بالدوحة. وتشير الدلائل إلى أن التكنولوجيا ستساعد فيأكمل القراءة »
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