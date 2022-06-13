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حوادث

التزوير يسقط موظفا بالداخلية

منذ 9 دقائق
يستعين بأختام باشوات وقواد ورؤساء جماعات بسطات لإنجاح عملياته الإجرامية أطاحت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية سطات، أخيرا، بصيد ثمين تمثل في اعتقال جانح كان يشتغل خليفة باشا وقائد، لتورطه في عمليات تزوير لتحقيق أرباح مالية. وحسب مصادر “الصباح”، فإن الموقوف كان يشتغل خليفة باشا وقائد، قبل أن يتمأكمل القراءة »


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منذ 9 دقائق


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