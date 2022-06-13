مجتمع
محطـة القطـار… نقطـة سـوداء بعاصمـة الأنـوار
شكل هندسي معيب وخوف المواطنين من سقوط أعمدة فولاذية واليونسكو تحتج أثار تجديد محطة القطار الرباط المدينة، جدلا بين المسؤولين المشرفين على التصاميم، الراغبين في إحداث تغيير عصري يواكب شعار الرباط عاصمة الأنوار، ببناء طوابق زجاجية، تضم محلات تجارية ومطاعم بماركات عالمية، ومنظمة اليونسكو، والمهتمين بالمآثر التاريخية، الذين انتقدوا هذهأكمل القراءة »
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