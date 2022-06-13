مجتمع
انهيار تحالف جماعة فاس ومقاطعاتها
بات التحالف السياسي الرباعي المسير لجماعة فاس ومقاطعاتها، على وشك الانهيار بعد تصدع هياكله واعتقال ومتابعة منسقه البرلماني رشيد الفايق. وتعيش مكاتب المقاطعات الست، أوضاعا لا تحسد عليها وتكشف حقيقة تحالف كشفت الأيام هشاشته، في انتظار ما سيؤول إليه الصراع بين الأحزاب الأربعة. مقاطعة زواغة تعد الأكثر ضررا بعدما باتأكمل القراءة »
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