حوادث
تفكيك شبكة للذبيحة السرية بفاس
اعتقلت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، ظهر الأربعاء الماضي، 46 شخصا يشتبه في انتمائهم إلى شبكة إجرامية تنشط في مجال الذبيحة السرية ونقل اللحوم وتخزينها وترويجها في ظروف من شأنها المساس بالصحة العامة، بينهم نائب لرئيس مقاطعة جنان الورد. وأوقف المتهمون بشكل متزامن بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالحأكمل القراءة »
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