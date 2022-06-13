مجتمع
“ترانسبرانسي”: الفساد مزمن ونسقي
انتقدت “ترانسبرانسي المغرب”، قرار الحكومة سحب مشروع قانون متعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، وآخر يخص تنظيم احتلال الملك العمومي، وإقرار مشروع قانون يمنع منظمات المجتمع المدني من تقديم شكاوى ضد منتخبين من أجل شبهة هدر واختلاس المال العام. وقالت الجمعية نفسها، في ندوة صحفية عقدتها الثلاثاء الماضي بالرباط، إن الفسادأكمل القراءة »
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