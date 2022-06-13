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مغاربة في شبكة للاتجار بالبشر بإسبانيا

منذ 3 دقائق
Migrants and refugees travel on a dinghy to the Greek island of Chios from Cesme in the Turkish province of Izmir on November 3, 2015. Amnesty International criticised Europe's failure to stop migrant deaths in the Aegean Sea as the death toll from ramshackle boats sinking off Greece rises daily. The group said over 450 refugees and migrants had died or gone missing in successive Aegean Sea sinkings in the first 10 months of the year. AFP PHOTO / BULENT KILIC (Photo credit should read BULENT KILIC/AFP/Getty Images)
هربت 800 شخص من الشمال وراكمت أزيد من مليون أورو تجري الشرطة الوطنية الإسبانية أبحاثا وتحقيقات، لإيقاف كل المتورطين في شبكة إجرامية، تخصصت في تهريب البشر، يشتبه في أنها تورطت في جلب 800 شخص إلى ألميريا وقادس وموريسيا، عبر رحلات سرية باستعمال قوارب صغيرة مستأجرة انطلقت من شمال المغرب. وجرىأكمل القراءة »


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