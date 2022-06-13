الأولى
مغاربة في شبكة للاتجار بالبشر بإسبانيا
هربت 800 شخص من الشمال وراكمت أزيد من مليون أورو تجري الشرطة الوطنية الإسبانية أبحاثا وتحقيقات، لإيقاف كل المتورطين في شبكة إجرامية، تخصصت في تهريب البشر، يشتبه في أنها تورطت في جلب 800 شخص إلى ألميريا وقادس وموريسيا، عبر رحلات سرية باستعمال قوارب صغيرة مستأجرة انطلقت من شمال المغرب. وجرىأكمل القراءة »
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