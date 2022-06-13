حوادث
انتحار جمعوي بفاس
فتحت مصالح الأمن بفاس بحثا في ظروف وملابسات انتحار جمعوي عمره 40 سنة، عثر على جثته معلقة مساء الخميس الماضي، بحبل في غصن شجرة بمنطقة “المزاح” بتجزئة الضحى عرصة الزيتون، قبل نقل جثته لمستودع الأموات بمستشفى الغساني لإخضاعها للتشريح بأوامر قضائية. وعثر المارة على جثة الضحية الأب لطفل عمره 6أكمل القراءة »
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