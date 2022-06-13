حوادث
محاكمة 160 مخالفا لإجراءات كورونا
تنظر شعبة قضايا خرق حالة الطوارئ الصحية، بالمحكمة الابتدائية بالناظور، في 151 ملفا يتابع فيه مواطنون من قبل النيابة العامة، بسبب عدم تقيدهم بإجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد. وعلم من مصدر مطلع، أن المحكمة قررت إدراج جميع الملفات للتأمل، نظرا لجاهزيتها، بعد عرضها عليها الثلاثاء الماضي. ويتابع بهذه التهمة،أكمل القراءة »
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