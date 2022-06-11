fbpx
وطنية

تخفيض‭ ‬أسعار‭ ‬الزيوت‭ ‬مستبعد

منذ دقيقتين
المصنعون‭ ‬أوضحوا‭ ‬أن‭ ‬80‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬الواردات‭ ‬تخضع‭ ‬لمعدل‭ ‬بـ‭ ‬0‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬والباقي‭ ‬تطبق‭ ‬عليه‭ ‬نسبة‭ ‬2‭.‬5 اعتبرت‭ ‬الجمعية‭ ‬المغربية‭ ‬لمصنعي‭ ‬الزيوت‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬القرار‭ ‬الأخير‭ ‬بشأن‭ ‬وقف‭ ‬استيفاء‭ ‬الرسوم‭ ‬الجمركية‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬البذور‭ ‬الزيتية‭ ‬والزيوت‭ ‬الخامة‭ ‬المستوردة،‭ ‬جديرا‭ ‬بالتقدير،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬الحكومة‭ ‬المتواصل‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة