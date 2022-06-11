وطنية
تخفيض أسعار الزيوت مستبعد
المصنعون أوضحوا أن 80 في المائة من الواردات تخضع لمعدل بـ 0 في المائة والباقي تطبق عليه نسبة 2.5 اعتبرت الجمعية المغربية لمصنعي الزيوت في المغرب القرار الأخير بشأن وقف استيفاء الرسوم الجمركية المفروضة على بعض البذور الزيتية والزيوت الخامة المستوردة، جديرا بالتقدير، مشيرة إلى أنه يعكس التزام الحكومة المتواصلأكمل القراءة »
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