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مشاهدة مرتفعة لـ”مهووس” على “نتفليكس”
حقق مسلسل “مهووس” “Maniac” نسب مشاهدة مرتفعة على منصة “نتفليكس”، وهو مسلسل أمريكي قصير، يصنف ضمن الدراما الكوميدية السوداء. وتقوم القصة على مسلسل نرويجي آخر بالاسم نفسه من كتابة “هوكين باس موسيغا”، وشارك الكاتب نفسه في كتابة العمل الجديد، علما أن كلا المسلسلين متوفر على “نتفليكس”. وتدور قصة المسلسل حولأكمل القراءة »
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