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التقشف هو الحل

منذ 3 دقائق
مقاولون ومنعشون عقاريون بتطوان نقلوا أنشطتهم إلى مدن أخرى ومقاه ومطاعم أغلقت أبوابها تعددت العوامل وتضافرت الأسباب التي جعلت موجة من الركود تسود تطوان خلال السنوات الأخيرة، مخلفة أزمة طغت على قطاعات شتى. ويرى الكثير من المراقبين أن الأزمة التي ضربت تطوان لم تكن فقط بفعل موجة الغلاء وارتفاع أسعارأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق


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