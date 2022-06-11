خاص
دور القضاء الإداري في تمكين المرأة من حقوقها
الاعتراف بحقوق المرأة وصل مرحلة تمكينها منها فعليا 2/1 بقلم: عبد الكبير طبيح (*) بادر رئيس المحكمة الإدارية بالرباط إلى تنظيم ندوة حول موضوع ” حقوق المرأة من خلال القضاء الإداري… المحكمة الإدارية نموذجا”، وهي مبادرة جريئة تضع القضاء بصفة عامة والقضاء الاداري بالخصوص في قلبأكمل القراءة »
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