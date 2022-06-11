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خاص

دور‭ ‬القضاء‭ ‬الإداري‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬المرأة‭ ‬من‭ ‬حقوقها

منذ 3 دقائق
الاعتراف‭ ‬بحقوق‭ ‬المرأة‭ ‬وصل‭ ‬مرحلة‭ ‬تمكينها‭ ‬منها‭ ‬فعليا‭         ‬2‭/‬1 بقلم‭: ‬عبد‭ ‬الكبير‭ ‬طبيح‭ (*)‬ بادر‭ ‬رئيس‭ ‬المحكمة‭ ‬الإدارية‭ ‬بالرباط‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬ندوة‭ ‬حول‭ ‬موضوع‭ ” ‬حقوق‭ ‬المرأة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬القضاء‭ ‬الإداري‭… ‬المحكمة‭ ‬الإدارية‭ ‬نموذجا‭”‬،‭ ‬وهي‭ ‬مبادرة‭ ‬جريئة‭ ‬تضع‭ ‬القضاء‭ ‬بصفة‭ ‬عامة‭ ‬والقضاء‭ ‬الاداري‭ ‬بالخصوص‭ ‬في‭ ‬قلب‭أكمل القراءة »


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