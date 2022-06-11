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مراكشيون يبيعون ممتلكاتهم

منذ 3 دقائق
بعضهم توقف عن ارتياد المقهى أو السفر أو شراء الملابس وأغلبهم لجأ إلى قروض البنك أصبحت لازمة “كلشي تزاد”، عبارة تواجه المراكشيين كلما توجهوا لشراء حاجياتهم، ما جعل المستوى المعيشي للفئة العريضة من سكان المدينة الحمراء، يتراجع بشكل كبير، سيما أن موجة غلاء الأسعار، سبقتها فترة ركود بالمدينة بسبب تداعياتأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق


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