ملف الصباح
مراكشيون يبيعون ممتلكاتهم
بعضهم توقف عن ارتياد المقهى أو السفر أو شراء الملابس وأغلبهم لجأ إلى قروض البنك أصبحت لازمة “كلشي تزاد”، عبارة تواجه المراكشيين كلما توجهوا لشراء حاجياتهم، ما جعل المستوى المعيشي للفئة العريضة من سكان المدينة الحمراء، يتراجع بشكل كبير، سيما أن موجة غلاء الأسعار، سبقتها فترة ركود بالمدينة بسبب تداعياتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا