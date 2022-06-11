الرياضة
12 فريقا بدوري بوزنيقة
تنظم النسخة الأولى لدوري المرحوم “علال الفاسي”، بالمركز الوطني للشباب والطفولة ببوزنيقة، من قبل اتحاد النقابات الوطنية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، المنضوي تحت لواء نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. ويشارك في هذا الدوري، الذي سينظم تحت شعار “أخوة، تواصل، روح رياضية”، 12 فريقا من 12 مديرية جهوية لقطاعات الشباب والثقافةأكمل القراءة »
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