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الرياضة

12 فريقا بدوري بوزنيقة

منذ 6 دقائق
تنظم النسخة الأولى لدوري المرحوم “علال الفاسي”، بالمركز الوطني للشباب والطفولة ببوزنيقة، من قبل اتحاد النقابات الوطنية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، المنضوي تحت لواء نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. ويشارك في هذا الدوري، الذي سينظم تحت شعار “أخوة، تواصل، روح رياضية”، 12 فريقا من 12 مديرية جهوية لقطاعات الشباب والثقافةأكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق


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