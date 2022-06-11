الرياضة
رسالة رياضية: إيجابيات ونواقص
أظهر المنتخب الوطني إشارات إيجابية، وأخرى سلبية، في مباراة جنوب إفريقيا، فماهي؟ لنبدأ بالإيجابيات، فقد كانت هناك سلاسة في بناء العمليات، وعزم كبير على بلوغ المرمى، وتنويع في الأسلوب والحلول، سواء من الوسط أو من الجهة اليمنى التي برز فيها أشرف حكيمي، بطريقته المعهودة. واستعاد بعض اللاعبين مؤهلاتهم، بعدما كانتأكمل القراءة »
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