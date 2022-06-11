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اقتفاء أثر المليح في معرض الكتاب

منذ 11 دقيقة
BERRADA Mohammed (Muhammad Baradah) - Date: 20130908 ©Patrick BOX/Opale/Leemage
برادة قدم الملامح الأساسية للمفكر المغربي اليهودي وعمق جذوره في مجتمعه شهد المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط في نسخته الجديدة، مساء الثلاثاء الماضي، تقديم كتاب ” ادمون عمران المليح: ثورة الذاكرة واستعادة الذات” للروائي والناقد محمد برادة. واختار القائمون على المعرض اقتفاء أثر ومسار الكاتب والمفكر المغربي من أصل يهودي،أكمل القراءة »


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منذ 11 دقيقة


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