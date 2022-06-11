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اقتفاء أثر المليح في معرض الكتاب
برادة قدم الملامح الأساسية للمفكر المغربي اليهودي وعمق جذوره في مجتمعه شهد المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط في نسخته الجديدة، مساء الثلاثاء الماضي، تقديم كتاب ” ادمون عمران المليح: ثورة الذاكرة واستعادة الذات” للروائي والناقد محمد برادة. واختار القائمون على المعرض اقتفاء أثر ومسار الكاتب والمفكر المغربي من أصل يهودي،أكمل القراءة »
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