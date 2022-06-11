الرياضة
السلامي مدربا لمنتخب موريتانيا للقاعة
عين الاتحاد الموريتاني لكرة القدم الإطار الوطني عبد الله السلامي، مدربا لمنتخب المرابطين داخل القاعة، من أجل قيادته خلال بطولة كأس العرب، التي تحتضنها السعودية في الفترة الممتدة ما بين 19 و29 يونيو الجاري. وجرى تعيين السلامي، أمس (الخميس)، على هامش استعدادات المنتخب الموريتاني بالقنيطرة، حيث يستعد للبطولة العربية، بحضورأكمل القراءة »
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