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ترجمة ديوان نجمي للإيطالية
شهادات وقراءات في احتفاء خاص بـ “على انفراد” احتضن رواق المركز الثقافي الإيطالي بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، ندوة لتسليط الضوء على ديوان الشاعر حسن نجمي بعنوان “على انفراد…وقصائد أخرى”، الذي تمت ترجمته إلى الإيطالية من قبل سناء درغموني. وجاءت مشاركة نجمي في هذا اللقاء، الذي اختار له المركز الثقافي أن يندرجأكمل القراءة »
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