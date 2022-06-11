وطنية
”تشققات” بعين الشق
عاد الوضع بمقاطعة عين الشق بالبيضاء إلى ما قبل نقطة الصفر، بداية الأسبوع الماضي، بعد الأحداث التي عرفتها الدورة العادية ليونيو، وانتهت بإصدار بلاغين، واحد موقع من رئاسة المقاطعة، والثاني يحمل توقيعات خمسة أحزاب، ثلاثة منها من الأغلبية. وبعد 24 ساعة من انعقاد الدورة التي خصصت للتداول في قضايا تهمأكمل القراءة »
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