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وطنية

‭”‬تشققات‭” ‬بعين‭ ‬الشق

منذ دقيقتين
عاد‭ ‬الوضع‭ ‬بمقاطعة‭ ‬عين‭ ‬الشق‭ ‬بالبيضاء‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬نقطة‭ ‬الصفر،‭ ‬بداية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬بعد‭ ‬الأحداث‭ ‬التي‭ ‬عرفتها‭ ‬الدورة‭ ‬العادية‭ ‬ليونيو،‭ ‬وانتهت‭ ‬بإصدار‭ ‬بلاغين،‭ ‬واحد‭ ‬موقع‭ ‬من‭ ‬رئاسة‭ ‬المقاطعة،‭ ‬والثاني‭ ‬يحمل‭ ‬توقيعات‭ ‬خمسة‭ ‬أحزاب،‭ ‬ثلاثة‭ ‬منها‭ ‬من‭ ‬الأغلبية‭.‬ وبعد‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬انعقاد‭ ‬الدورة‭ ‬التي‭ ‬خصصت‭ ‬للتداول‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬تهم‭أكمل القراءة »


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