حوادث
محاكمة سارقي معدات “كوفيد” بمستشفى وجدة
أبقت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، على مستخدم في مستشفى وجدة ومهندس ومسؤولين بشركات أغلبهم يتحدرون من البيضاء، رهن الاعتقال بسجن بوركايز، بعدما رفضت تمتيعهم بالسراح المؤقت، بداعي توفرهم على كل ضمانات الحضور القانونية. وقررت ضم 3 ملفات جنائية للملف الأصلي المتابع فيه المستخدم، لوحدة موضوعها وتتعلق بالوقائعأكمل القراءة »
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